Члены экипажа погибли в результате атаки БПЛА на судно в порту Ростова-на-Дону

ВСУ в ночь на четверг атаковали с помощью беспилотников Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Погибли три человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Так, в частности, из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно. Два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. В настоящий момент пожар потушен на площади 20 квадратных метров. Разлива нефтепродуктов удалось избежать, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Помимо порта ВСУ ударили по многоэтажной новостройке в западной части города. Никто не пострадал.

В Батайске пострадали семь человек. Четырем оказали помощь на месте, трех госпитализировали в батайскую больницу.

"Одного из них врачи спасти не смогли", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Всего за минувшую ночь система ПВО отразила атаку 77 украинских беспилотников на российские регионы.