Члены ЕС крупно поссорились из-за российских активов

В Евросоюзе произошла крупная ссора из-за разногласий о дальнейшей судьбе российских активов, заблокированных в рамках санкций.

Как пишет Politico, лидеры стран Европы разделились на "непримиримые лагеря" и едва ли смогут договориться о том, как финансировать киевский режим – "отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между Севером и Югом по поводу общего долга".

Напряженная 11-часовая работа над вариантами финансовой помощи Украине привели к тому, что начинают вырисовываться первые контуры потенциального выхода из тупика — пути, который придется выработать в ходе дальнейших длительных переговоров.

На этом фоне премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала сосредоточиться на российских замороженных активах, хранящихся не только в Бельгии, но и в других странах. По ее мнению, решение об использовании активов должны принимать европейские лидеры.

Тем временем глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу грозит коллапс из-за возможного снижения рейтинга Euroclear — бельгийского депозитария, в котором аккумулированы замороженные российские активы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что нелегальные действия ЕС с российскими активами станут объявлением войны. Он напомнил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих другой стране, еще никогда в истории не оставалось без ответа.