В Кремле обновили формулу "Православие, Самодержавие, Народность"

В администрации президента придумали новую редакцию идеологической формулы "Православие, самодержавие, народность".

Взамен "Теории официальной народности" министра Сергея Уварова, сформулированной в XIX веке во времена императора Николая I, чиновник Кремля Борис Рапопорт предложил следующую триаду - "Суверенная страна, Традиционное общество, Социальное государство".

В своей статье "Политические вызовы России: история и современность" для "Блокнота гражданского просвещения" чиновник пишет, что Россия должна опираться на "цивилизованные константы", проверенные временем, и при принятии решений руководствоваться трем константами.

Так, первая константа – "суверенитет" – это про сплочение народа вокруг лидера и отражение внешних угроз. Вторая константа – "традиционное общество" - это преемственной поколений и верность традициям. Третья константа – "социальное государство" – защита граждан в условиях растущего неравенства.