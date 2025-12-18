В Кремле обновили формулу "Православие, Самодержавие, Народность"

В администрации президента придумали новую редакцию идеологической формулы "Православие, самодержавие, народность".
Взамен "Теории официальной народности" министра Сергея Уварова, сформулированной в XIX веке во времена императора Николая I, чиновник Кремля Борис Рапопорт предложил следующую триаду - "Суверенная страна, Традиционное общество, Социальное государство".
В своей статье "Политические вызовы России: история и современность" для "Блокнота гражданского просвещения" чиновник пишет, что Россия должна опираться на "цивилизованные константы", проверенные временем, и при принятии решений руководствоваться трем константами.
Так, первая константа – "суверенитет" – это про сплочение народа вокруг лидера и отражение внешних угроз. Вторая константа – "традиционное общество" - это преемственной поколений и верность традициям. Третья константа – "социальное государство" – защита граждан в условиях растущего неравенства.
"На огромной территории с суровым климатом и низкой плотностью населения выживание возможно только при мощной государственной власти. Сильное государство, сильный лидер, адаптивная способность — необходимость выживания и конкурентоспособности страны", - подчеркнул Рапопорт.