Лукашенко объяснил, почему считает Путина волкодавом

Российский лидер Владимир Путин — "нормальный человек" с очень хорошими личными качествами, однако наряду с этим он "волкодав" в политике. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отметил белорусский политик в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, Владимир Путин — "в политике великий человек", который давно руководит Российской Федерацией.

По мнению Лукашенко, желанию и умению Владимира Путина руководить страной и заниматься вопросами внутренней и внешней политики можно только позавидовать. Президент России — "сильный человек", резюмировал его белорусский коллега.

Президентов России и Беларуси связывают не только рабочие, но и давние и теплые личные отношения. В октябре, поздравляя Владимира Путина с днем рождения, Александр Лукашенко подчеркивал, что с именем своего лидера россияне связывают успехи в экономике и социальной сфере, а также рост авторитета России на международной арене.

Также президент Беларуси предостерег недругов от провокаций и агрессии, предупредив, что "мы можем бахнуть, если будет плохо". Александр Лукашенко напомнил о размещении в стране новых российских ракетных комплексов "Орешник" и заявил: "Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь".