Россиянам могут разрешить иметь до 20 банковских карт

Российские власти продолжают разработку комплексных мер по противодействию мошенничеству. Одной из них станет ограничение количества банковских карт, оформленных на одного человека.

Как рассказал руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует РИА Новости, в нижней палате парламента продолжается работа над соответствующими поправками. При этом "сейчас остановились на 20 картах на одного человека".

Окончательного решения по этому вопросу нет — обсуждение продолжается, отметил парламентарий. По его мнению, "до конца года можно было бы принять закон", однако "банкиры считают его нецелесообразным". Представители кредитно-финансовых организаций полагают, что количество карт — не то направление работы, которое поможет решить проблему с мошенничеством, рассказал Аксаков.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что кабмин подготовил второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, включая лимитирование количества банковских карт у одного гражданина.

Тем временем в России зафиксирована новая тенденция: граждане стали чаще использовать биометрию при оплате товаров и услуг, поскольку такую систему невозможно обмануть. Представитель Единой биометрической системы Константин Ярославский уточнил, что на 200 миллионов платежей, совершенных по биометрии, количество ошибочных или мошеннических операций равно нулю.