Западные СМИ попытались перевести слова Путина о "подсвинках". Получилось не очень

Саммит Евросоюза - на грани срыва. Главный вопрос - о конфискации замороженных российских активов - снят с повестки из-за острых разногласий. Тем временем мировые СМИ пытаются понять тонкости русского языка. Заголовки пестрят вариантами перевода хлёсткого выражения Владимира Путина, назвавшего европейских лидеров "подсвинками".

Владимир Путин снова подложил западным медиа свинью. После выступлений российского лидера лингвистам можно устраивать тотализатор: как же на этот раз англосаксонские издания выкрутятся, донося до аудитории истинный смысл хлестких оборотов. Трудности перевода оказались непреодолимы, когда несколько лет назад Путин заявил о подхрюкивающих американцам натовских сателлитах. Теперь вот новый уровень сложности: европейские подсвинки, желающие нажиться на развале нашей страны. Иностранная пресса начала переводить дословно, упор - исключительно на терминологию из сферы животноводства, иносказательный, уничижительный подтекст не раскрыт:

"Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на европейских лидеров. Он насмехался над ними, назвав "маленькими хрюшками", и заявил, что Россия добьется своих целей на Украине либо дипломатическим путем, либо военной силой. Жёсткие заявления прозвучали на фоне утверждений американских чиновников о том, что на предыдущих переговорах с Украиной в Берлине было решено около 90% наиболее сложных вопросов".

Иностранные репортеры использовали несколько вариантов перевода: от поросят до маленьких хрюшек и молодых свинок. Многие вынесли это в заголовки. Как-будто смаковали. Особой любовью к собственным властям отличилась немецкая газета СМИ-иноагент Bild. В ее заголовке европейские лидеры без церемоний названы просто свиньями.

Читатели британской Financial Times восхитились речью Путина. И в комментариях под статьей о подсвинках написали: это еще мягко и ласково сказано.

Происходящее на европейской зооферме в эти дни - нестройный вой: от злобного до бессильного. Очень хотят, но не могут откусить чужое - наши активы. Премьер Венгрии предупреждает: подавитесь. Накануне саммита ЕС Виктор Орбан заявил: под давлением стран, не согласных становиться соучастниками кражи, Еврокомиссия сняла с повестки вопрос о воровстве российских денег в пользу Украины.

"Существует иллюзия, что можно финансово поддерживать войну на Украине, не затрагивая кошельки граждан ЕС. Якобы за счет замороженных российских активов. Это была уловка. Западные страны всех обманули. Мы понимаем: если хочешь финансировать войну, за это нужно платить. Это плохая стратегия, огромная ошибка. Я категорически против того, чтобы деньги венгров уходили на Украину", - заявил Орбан.

Для Урсулы фон дер Ляйен эти дни решающие, чтобы доказать: она все еще вожак этой стаи. В среду глава Еврокомиссии грозно требовала немедленно принять решение о финансировании Киева за счет российских средств. Но пресс-конференцию накануне саммита ЕС отменила. Видимо, сломить сопротивление той же Бельгии, в чьем депозитарии "Евроклир" и лежит основная часть средств, так и не удалось. Бельгийский премьер заявил: даже если воровство одобрят большинством голосов, он деньги не отдаст.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"