Венесуэла запросила заседание Совбеза ООН из-за агрессии США

Война не состоялась или перенесена. Этой ночью мир замер в ожидании очередного конфликта. Интригу нагнетали американские СМИ: президент США якобы должен был заявить о начале вооружённых действий против Венесуэлы. Но этого не произошло. Тем не менее, Николас Мадуро запросил заседание Совбеза ООН.

О том, что президент США собирается объявить войну Венесуэле, на перебой рассказывали всё американские СМИ, ссылаясь на свои источники в Белом дом и Госдепе. Не остался в стороне от этой информационной какофонии и журналист Такер Карлсон, дав понять многомиллионной аудитории, что данный вопрос фактически решен:

"Членов Конгресса уже проинформировали о грядущей войне, и об этом будет объявлено в обращении к нации в 9 часов вечера президентом".

Но этого не случилось. То ли Трамп передумал из-за того, что момент внезапности оказался упущен. То ли отложил решение. А, может, и не собирался президент США, продвигающий себя в качестве миротворца, начинать эту войну. В своём обращении к нации американский лидер не сказал о Венесуэле вообще ничего, сосредоточившись на развитии экономики США.

"Мы заключали самые невыгодные торговые соглашения за всю историю и над нашей страной смеялись во всём мире. Но теперь им уже не до смеха. За последние одиннадцать месяцев мы принесли в Вашингтон больше позитивных изменений, чем любая администрация в истории США", - заявил Трамп.

Однако опросы показывают, что большинство американцев недовольны экономикой. Лишь 33 процента считают, что Дональд Трамп в данном вопросе демонстрирует успехи. На таком фоне обострение с Венесуэлой выглядит как старый добрый политический трюк по отвлечению внимания от внутренних проблем. С другой стороны - нефтяные запасы, от добычи которых ещё при Уго Чавесе американцев отодвинули, выглядят крайне привлекательной целью. Это понимают и в Каракасе, полагая, что Трамп все-таки не блефует.

"Соединенные Штаты заявили, что венесуэльская нефть принадлежит им, венесуэльские минералы, золото и все полезные ископаемые принадлежат им. И чего мы никогда раньше не слышали, так это того, что земли Венесуэлы принадлежат им, и что мы должны немедленно их вернуть. Это просто возмутительно", - заявил Мадуро.

При этом высокие шансы на агрессию со стороны США, безусловно, сохраняются. Палата представителей отклонила резолюцию, которая запрещала бы проводить боевые действия на территории Боливарианской республики без разрешения Конгресса. Да и американский военный флот по-прежнему находится у берегов Венесуэлы, из-за чего Каракас вынужден отправлять нефтяные танкеры в сопровождении своих ВМФ.

Однако, по словам экспертов, Венесуэла в этой истории - лишь второстепенная цель. Основной же является Китай, который работает в республике. Штаты фактически считают Венесуэлу своим задним двором. И активность там главного геополитического противника раздражает Вашингтон, который вряд ли отказался от планов положить этому конец.