Собянин поздравил сотрудников органов ЗАГС с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов ЗАГС. Они были созданы в России 108 лет назад. Московских специалистов поздравил в социальных сетях мэр Сергей Собянин. При этом отметив, что за последние годы в столице сформировался новый высокий стандарт организации свадеб.

Так, есть более 30 красивых и оригинальных мест, где пары могут начать свою семейную историю. Среди них - особняк Спиридонова, Останкинская телебашня и кинопарк. За семь лет на подобных площадках зарегистрировано более 75 тысяч браков.

Кроме того, в помощь молодожёнам работает сервис "Наша свадьба" - там можно подобрать место, дату и определится со стилем церемонии.