В Москве прошел семейный слет конкурса "Большая перемена" для младшеклассников

В Москве прошёл семейный слёт всероссийского конкурса "Большая перемена" для младшеклассников. На празднике собрались около 900 детей и их родителей из разных регионов - это те, кто вышел в финал.

В столице они не только выполняют конкурсные задания и борются за победу, но также знакомятся с городом. Запланировано и новогоднее путешествие на поезде в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

"Большая перемена" - это флагманский проект "Движения Первых". Этап для учеников начальной школы проходит уже второй год подряд.

"Хотел бы поздравить вас с замечательным важным событием, с финалом "Большой перемены". Это тот самый первый финал в вашей жизни. Мы, конечно, гордимся вами, глядя на то, как вы делаете первые шаги в замечательном конкурсе, вообще в "Движении первых". Самое главное, что вы делаете это вместе с родителями", - отметил Валерий Моргуновский, заместитель председателя правления "Движения Первых".