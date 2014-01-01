Иностранные журналисты приехали в Крым и восхитились

Американец Кристофер Хелали не может скрыть восхищение. Крым удивляет и поражает! Особенно на фоне западной пропаганды, где о России рассказывают исключительно в негативном ключе.

"Это очень красиво! Очень, очень красиво! Отличная работа. Это великолепное достижение. Это было сделано Россией!" – отметил Кристофер Хелали.

Чтобы прорвать информационную блокаду, на полуостров и новые территории регулярно приглашают зарубежных журналистов. В этой группе представители Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. В таких поездках они могут увидеть, как развиваются регионы и узнать, как живут народы России.

Одна из новых достопримечательностей полуострова - соборная мечеть. Крымские татары пытались узаконить землю под строительство святыни с 2004 года. Но власти Украины постоянно отказывали. Вопрос решился только после возвращения региона в состав России. История, которая наглядно показывает, почему жители Крыма и Новороссии вернулись в Родную Гавань.

"Сейчас мы в Крыму, в мечети, и мы говорили с лидером мусульман, у которых теперь есть своё место, которого у них не было во время режима Киева, у них не было возможностей собираться вместе и жить в мире. У их детей было меньше шансов сохранять традиции и религию", - говорит Марио Бойч, журналист из Сербии.

Иностранцам рассказывают и о прошлом полуострова. И здесь тоже не обошлось без пакости со стороны Киева. На витринах Музея Тавриды вместо части предметов – только таблички. Это экспонаты, которые в 2014 году после выставки в Нидерландах так и не вернули в Крым.

Впрочем, Крым и Севастополь приобрели в разы больше, чем потеряли. Транспортная и социальная инфраструктура, энергобезопасность, развитие промышленности, сельского хозяйства, культуры - изменения в каждой сфере.

Масштабные преобразования, которые называют возрождением Крыма и Севастополя, стали возможны благодаря выбору местных жителей. В 2014 они подавляющим большинством проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Безопасность волеизъявления тогда обеспечили известные на весь мир вежливые люди. Они защитили Крым от украинских националистов, которые затем обрушились на Донбасс.

Перед тем, как приехать в Крым, группа побывала в Донецке, Мариуполе, Авдеевке и Горловке. Иностранные журналисты признаются - разница между тем, что рассказывают у них на родине, и тем, что они увидели сами, колоссальная.

"Здесь, в Крыму, я здесь впервые, это как Петербург, великолепно, красиво, уютно, это как настоящий русский город и поэтому мне было просто удивительно, потому что на западе мы думали, что в Крыму у нас война, да, это как война, ужасная война, ну нет, здесь очень спокойно", - говорит Матеус Перейра Жорже, журналист из Бразилии.

"Я думаю, много информации, которая доходит до европейцев, я говорю об итальянской аудитории, берется не из первоисточников. Ситуация такая, что в основном на итальянском телевидении, в медиа не показывают ничего. Не то чтобы они врут. Они просто вообще не говорят. Поэтому вещи, которые происходят здесь, выглядят завуалированно. Я думаю, это глупо", - отметил Даниэль Дель Орко, журналист из Италии.

Это уже десятая группа представителей зарубежных СМИ, которая посещает нашу страну в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию". Материалы, которые публикуют репортеры после возвращения, вызывают гнев в Киеве. Украина даже требовала от Индонезии и Индии удалить статьи про поездку в Запорожье. Тот случай, когда правда глаза колет.