Евросоюз – значимая часть проблемы для достижения мира на Украине.

Такое мнение выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. Он отклоняет любое предложение без какой-либо альтернативы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, способные ослабить Киев.

"Очень странно, что ЕС снова и снова хочет сидеть за столом переговоров, но при этом отказывает в любой возможности общения с Россией <…> На данный момент я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения", - сказал он.

Отказ Брюсселя от диалога с Москвой ведет к продолжению войны, подчеркнул Кеннес.