Москвичам рассказали, когда вернется зимняя погода

Зимняя погода вернется в столичный регион под конец декабря — к середине недели, которая начнется 22 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в предстоящие дни в Москве и Подмосковье "столбики термометров устойчиво уйдут в декабрьский "минус". При этом в последние дни уходящего года с усилением морозов зарядят снегопады, формируя солидный снежный покров, сообщает РИА Новости.

По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, под Новый год на земле будет лежать снег, хотя высоту снежного покрова сейчас предсказать трудно. Однако, в любом случае, "новый мороз и снег прогнозируется как раз к концу декабря", рассказала эксперт. Также она не исключила, что к 24-25 декабря по ночам столбики термометров будут показывать пять-восемь градусов мороза.

Несмотря на бесснежный декабрь, любители зимних видов спорта в Москве получат возможность провести досуг на лыжной прогулке. На юго-востоке столицы заканчивают покрывать искусственным снегом флагманскую лыжную трассу.