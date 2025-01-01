Продажи антипохмельных средств в России выросли вопреки сокращению продаж алкоголя

В России выросли продажи средств от похмельного синдрома, причем одновременно с этим в стране зафиксировано снижение продаж алкогольных напитков.

По данным DSM Group, за десять месяцев 2025 года количество проданных антипохмельных препаратов увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — до 1,96 миллиона упаковок. Стоимостной объем продаж подскочил на 27% — до 803 миллионов рублей.

При этом, по данным Росалкотабакконтроля, в январе—ноябре 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась на 9,8% — до 182 миллионов дал. Продажи водки упали на 3,5% (до 66,3 миллиона дал), вина — на 1,5% (до 50,7 миллиона дал), слабоалкогольных напитков — в восемь раз (до 1,45 миллиона дал).

Эксперты, опрошенные РБК, объяснили, почему продажи препаратов от похмелья выросли при сокращении продаж спиртного. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров предположил, что это может быть связано как с политической конъюнктурой, так и с ростом серого рынка алкоголя: официальная статистика и фактические показатели продаж алкоголя могут различаться.

Генеральный директор "INFOLine-аналитики" Михаил Бурмистров допустил, что спрос на "антипохмелин" мог повыситься среди миллениалов, которые становятся старше и стали нуждаться в таких препаратах при прежних или даже уменьшенных дозах спиртного.

Кроме того, растущая конкуренция на рынке труда заставляет граждан принимать препараты после употребления алкоголя, чтобы повысить работоспособность после возлияний.

Тем временем ради борьбы с алкоголизацией населения в России предложили увеличить штрафы за покупку спиртных напитков для несовершеннолетних в десять раз. Сейчас наказание, по мнению авторов инициативы, смехотворно: за приобретение алкоголя для подростков взрослого могут оштрафовать всего на 1,5–3 тысяч рублей, если это родитель на — 4–5 тысяч рублей. Депутаты от ЛДПР призывают увеличить штрафы до 15–30 тысяч и 40–50 тысяч рублей соответственно.

Депутат Государственной думы Амир Хамитов заявил, что в России следовало бы ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. По мнению политика, благодаря такому подходу "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".

