ФАС: Изменение НДС не является основанием для роста цен на продукты

Рост налога на добавленную стоимость (НДС) не дает основания увеличить цены на социально значимые продукты.

ФАС направила соответствующие письма в крупные торговые сети. Ставка налога на добавленную стоимость для социально значимых продуктов питания по-прежнему составит 10%, напомнили в пресс-службе.

Если ведомство выявит какие-либо нарушения, то примет необходимые меры реагирования.

С 1 января 2026 года в России на 2% повышается налог на добавленную стоимость (НДС) - с 20% до 22%. Власти объяснили это необходимостью обеспечения устойчивости федерального бюджета в новых экономических условиях.