Мультфильм с Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

Анимационный ролик индийского телеканала India Today, созданный к визиту президента России Владимира Путина в Индию, собрал более 1,13 миллиона просмотров.

Мультфильм демонстрирует, как российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек. Политики распевают популярную в Индии песню о дружбе. В кадре возникают бензоколонки с надписями "Россия" и "США", причем возле американской АЗС стоит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Нарендра Моди заправляет мотоцикл у российской бензоколонки и уезжает с Путиным, проигнорировав американского лидера.

Как подсчитало РИА Новости, в совокупности ролик набрал на различных платформах и ресурсах около 1 130 900 просмотров. При этом более 969 тысяч просмотров зафиксировано на YouTube.

Тем временем "Союзмультфильм" подтвердил, что Владимир Путин появится в новой серии мультсериала "Простоквашино", пишут "Известия". На кадрах анимационной ленты можно будет увидеть кота Матроскина, дядю Федора, Шарика и других членов полюбившейся россиянам мультсемьи, а рядом с ними — российского лидера.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя журналисту Александру Юнашеву появление Путина в "Простоквашино", напомнил, что президент — это "неотъемлемая часть жизни страны, в том числе и маленьких наших сограждан". С этой точки зрения "вполне можно понять интерес" к появлению Владимира Путина в мультфильме, но "главное — чтобы детишкам было интересно" (видео комментария опубликовано в Telegram-канале Юнашева).