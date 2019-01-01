Сергей Собянин: Список "Новых адресов счастья" в 2026 году расширится

В Москве сформирован высокий стандарт организации свадеб.

Завтра исполняется 108 лет со дня образования органов ЗАГС в России. За годы качество достигло высшего класса. На церемониях царит теплая и современная атмосфера, организаторы обращают большое внимание на детали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Действующий в столице проект "Новые адреса счастья" дает возможность парам создать свою семью в необычных местах Москвы. С 2019 года на таких площадках создано 75 тысяч семей.

В этом году список пополнили три новые площадки: кинопарк "Москино", пространство "Яуза" и усадьба Третьякова. Кроме того, пары впервые регистрировали браки в рамках проекта "Лето в Москве" . В 2026 году разрешат регистрировать брак в кинозале ГУМа.