Бельгия потребовала от ЕС "прыгнуть всем вместе" с изъятием российских активов

План предоставления киевскому режиму репарационного кредита за счет замороженных российских активов несет немало финансовых и экономических рисков. На это указал в четверг, 18 декабря, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Власти Бельгии по-прежнему резко протестуют против экспроприации указанных активов, опасаясь последствий. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся российские активы.

Де Вевер заявил, что за финансовые риски при краже российских активов должен отвечать весь Евросоюз, а не только его страна, которая не желает "прыгать одна". Политик также выразил опасения в связи с тем, что изъятие активов России спровоцирует контрмеры со стороны ее союзников.

Евросоюз должен гарантировать Euroclear незамедлительное предоставление средств для возвращения активов России, если возникнет соответствующая необходимость, цитирует Барта де Вевера РИА Новости. Пока гарантий, по словам премьер-министра Бельгии, недостаточно. Резюмировал политик заверением: "Я не сдамся".

Ранее глава польского кабмина Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине, поскольку "сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги". Политик рассказал про "американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа".

О крупной ошибке Европы высказался руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он подчеркивал, что Россия выиграет в суде, а "гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают".