В Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка.

Население Украины устало от затянувшейся войны и воровства властей, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи", - заявили в Москве.

Западные дипломаты отмечают рост негативных последствий "дела Миндича - Зеленского". В случае окончания военного конфликта оно неизбежно приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах.

В начале ноября антикоррупционные органы Украины выявили хищения в энергетическом секторе. Соратник президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич организовал схему, по которой украинские чиновники на госзаказах похитили более 100 миллионов долларов.