Пенсионерка погибла при атаке ВСУ на Херсонскую область

Пожилая жительница Новой Каховки Херсонской области стала жертвой атаки украинских националистов. Об этом рассказал в четверг, 18 декабря, глава региона Владимир Сальдо.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, в Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, а 67-летний мужчина госпитализирован с ранениями.

В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина, в Голой Пристани ранены трое мужчин 1988, 1994 и 1977 года рождения — их всех отправили в больницы.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате налета вражеских дронов в ночь на 18 декабря в ростовском порту загорелось грузовое судно. Два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три получили ранения. Пожар потушен, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб — это уже не первый такой случай. ВСУ вновь подтвердили свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся.