Суд упрекнул Долину в отсутствии "разумной осмотрительности": в этом певица обвиняла Лурье

Лариса Долина при продаже квартиры не проявила должной осмотрительности и заботливости. К такому выводу пришел Верховный суд, рассмотрев "квартирное дело" певицы. Заключение высшей судебной инстанции опубликовано в четверг.

В решении Верховного суда говорится, что Лариса Долина объективно должна была осознавать правовые последствия своих действий при заключении сделки купли-продажи. К этому располагает факт регистрации певицы в качестве индивидуального предпринимателя и опыта заключения договоров и контрактов на протяжении многих десятилетий своей творческой деятельности.

"Понижение стандарта понимания природы сделки купли-продажи, в том числе с учетом субъективного критерия, не могло бы являться в рассматриваемом случае разумным", - говорится в решении суда.

Судьи подчеркнули, что дееспособный гражданин должен сам отвечать за последствия своего поведения. Сам этот факт делал невозможным удовлетворение требований Долиной по оспариванию сделки судами первой инстанции.

Примечательно, что сама Лариса Долина в иске о признании сделки недействительной обвиняла покупательницу своей квартиры Полину Лурье в отсутствии разумной осмотрительности. Певица указывала на факт регистрации Лурье в качестве индивидуального предпринимателя в сфере управления недвижимостью, а значит, по ее мнению, должна была проявить профессиональную осмотрительность.

Ранее мы писали, что судебная экспертиза, проведенная в ходе расследования дела, не выявила у Ларисы Долиной психических расстройств до встречи с мошенниками. Однако уже во время общения с ними свои действия певица совершала в измененном психическом состоянии с формированием расстройства приспособительных реакций. Кроме того, ситуацию усугубили ее образ мышления и личностные черты.

Верховный суд поставил точку в громком деле 16 декабря. Согласно решению коллегии, право собственности на недвижимость сохранилось за покупательницей квартиры Ларисы Долиной — Полиной Лурье. Суд также поручил рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть квартиру.

Некоторые коллеги обездоленной певицы согласились приютить ее у себя. Так, шоумен Стас Борецкий в интервью "ТВ Центру" предложил Ларисе Долиной пожить в замке Аллы Пугачевой.