Соединенные Штаты ищут компромисс по вопросу вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил Зеленский, "Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса", однако "наша позиция — что мы не готовы". Американские власти как авторы мирного плана урегулирования конфликта между Москвой и Киевом "ищут компромисс".

При этом утративший легитимность президент Украины заверил, что "нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения", пишет украинское издание "Политика Страны".

Украинская делегация направилась в США на очередные переговоры — не исключено, что на сей раз в них поучаствуют европейские политики.

Об этом стало известно после участия российского лидера Владимира Путина в коллегии Министерства обороны — президент подчеркнул, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. Однако если другие стороны не желают договариваться миром, российская армия добьется целей спецоперации военным путем.

Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал, что сохраняет вовлеченность в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и, в частности, провел "долгий разговор" с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. При этом американский лидер напомнил, что Украина уже утратила часть земель.