В Москве открыли памятник создателям фильма "Семнадцать мгновений весны"

В Москве на киностудии имени Горького открыли памятник, посвященный создателям легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны".

Скульптор изобразил разговор режиссера Татьяны Лиозновой с актером Вячеславом Тихоновым, сыгравшим главную роль разведчика-нелегала Максима Исаева. За ними как бы со стороны наблюдает писатель Юлиан Семенов, автор романа, по которому и сняли культовую картину. Событие приурочили к 105-летию Службы внешней разведки.

"Миллионы телезрителей, благодарных телезрителей, среди которых, конечно, и ветераны, и сотрудники СВР, едины во мнении, что фильм является настоящим неповторимым и непревзойденным киношедевром. Низкий им поклон и огромная благодарность за созданное чудо", - отметил Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки.