Крупный пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы

Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин крупного пожара на северо-востоке Москвы. Утром на Полярной улице в Северном Медведкове загорелся склад.

Огонь вспыхнул на втором ярусе металлического ангара и быстро распространился на площади 600 квадратных метров. В окнах можно было видеть яркие языки пламени.

По некоторым данным, на складе хранились лакокрасочные материалы, но была информация, что там была косметика. К тушению привлекли почти 100 спасателей и три десятки единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет.