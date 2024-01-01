Замоскворецкая линия метро активно пополняется новыми поездами

На Замоскворецкой линии метро завершается обновление поездов. Теперь там курсируют только современные составы. В вагонах большие проходы, удобные сидения и даже телефон можно зарядить. Но это далеко не все! Уже сейчас пассажиры смогут оценить новый поезд "Москва 2026".

Метрополитен спешит жить. На календаре еще 2025 год, а в столичной "подземке" уже вовсю колесит состав "Москва - 2026". Новая модель поезда стала еще стильнее. Фары теперь вытянутые, в виде единой полосы. Это сделано не только ради красоты, но и для безопасности. Так лучше освещение в тоннеле.

Но самое главное - комфорт пассажиров. Кресла - удобнее и мягче. На десять процентов увеличилась вместимость состава. Двери стали на треть шире - посадка и высадка станет быстрее. Незначительно изменились материалы, из которых выполнен салон. А в остальном сохранены все преимущества предыдущих серий - это, например, широкие сквозные проходы между вагонами и USB-разъемы для телефонов. Первый поезд новой модели вышел на Замоскворецкую линию.

"В течение двух лет мы от завода получим около 700 вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии, а также будут эксплуатироваться на новой Рублево-Архангельской линии. По планам к 30 году мы достигнем 90% обновлённого парка подвижного состава, самого современного и отечественного производства", - рассказал Антон Мокрушин, первый заместитель начальника службы подвижного состава ГУП "Московский метрополитен".

Но поезда "Москва - 2026" - это, безусловно, завтрашний день. А пока подвижной состав обновляют за счет тех серий, что уже произведены в достаточном объеме. На зеленой ветке активно меняют вагоны. Вместо старых советских 70-80-х годов на рельсы встают современные.

"Теперь в депо "Сокол" 44 самых современных состава "Москва 2024". Для пассажиров Замоскворецкой линии - это большое событие, благодаря которому повышается комфорт поездок", - отметил Антон Богачев, представитель пресс-службы Московского метрополитена.

Есть и такие изменения, которые, конечно, скрыты от пассажиров. Но без них невозможна работа современной "подземки". "Видите, сколько у меня информации. У меня информация по вагону, где какой проём открылся, не закрылся. На "номерном" я этого ничего не видел. У меня камера наблюдения, я могу посмотреть", - рассказал Юрий Узорин, машинист московского метрополитена.

И те, кто за пультом управления еще с советских времен, лучше других осознают преимущества новых составов. "Это небо и земля. Это совершенно разные составы по управлению, по конструкции. У пассажиров теперь точная и полная информация – речевое объявление о том, что двери закрываются - и подтверждено, и визуально. И это, естественно, влияет на безопасность", - отметил Юрий Узорин.

Сегодня более половины вагонов на зеленой ветке современные. Еще, конечно, понадобится время, чтобы обновить весь подвижной состав. Но уже сейчас пассажиры могут наслаждаться по-настоящему комфортными поездками.