В больнице им. Юдина спасли мужчину с распадом поджелудочной железы

Неутолимая боль в животе и крайне тяжелое состояние. У пациента больницы имени Юдина диагностировали распад поджелудочной железы. Сложнейшая операция, два месяца в реанимации и тяжелое восстановление, чтобы вновь обрести шанс на жизнь. Что помогло победить в этой неравной борьбе с недугом?

Тот случай, когда слово "счастливчик" не передает даже малую часть реальности. В этой сумке у Степана Свиридова пакеты, в которых через дренажные трубки из поджелудочной железы выходит жидкость. Это финальный этап лечения. Мужчину уже выписали, но он регулярно приходит на осмотры. В этот раз со своей семьей. И родители, и старший брат ориентируются в больнице Юдина, как у себя дома. Когда Степан был на грани жизни и смерти, они буквально жили здесь.

Степан сразу попал в реанимацию со страшным диагнозом - острый панкреатит и осложнением - панкреонекрозом.

"Это такое состояние, при котором происходит распад, скажем так, деструкция, поджелудочной железы, и все ферменты, которые в норме должны попадать в кишечник, они попадают, к сожалению, в ту клетчатку, в которой располагается поджелудочная железа, забрюшинное пространство", - пояснил Вячеслав Шибитов, заместитель главного врача по хирургической помощи ГКБ имени Юдина.

То есть поджелудочная железа стала отмирать. Ситуация опасная. А само заболевание очень тяжело поддается лечению. В случае со Степаном, говорят врачи, причиной могло стать нарушение липидного обмена. До болезни мужчина весил 130 килограммов.

За жизнь Степана боролись сразу несколько служб. Не только реаниматологи и хирурги, но еще эндоскописты, специалисты УЗИ и врачи КТ-диагностики.

"Пациент поступил уже в крайне тяжелом шоковом состоянии практически на ранней гибели, что требовало от нас протезирования его жизненно важных функций. В течение приблизительно трех недель в состоянии медикаментозного сна, что специально проводилось нами с целью защиты его головного мозга", - рассказала Марина Гриненко, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №2 ГКБ им. Юдина.

В реанимации Степан в итоге провел около двух месяцев. За это время похудел на 50 килограммов. Сгорели все мышцы. Улучшений долго не было. Переживали не только родные, но и друзья, сокурсники и преподаватели. Присылали в чат видеообращения с поддержкой и приезжали сдавать кровь. Степану она была необходима после тяжелого лечения антибиотиками.

После реанимации - три недели в отделении хирургии. Степану приходилось заново учиться двигаться. Сейчас самое главное - соблюдать все предписания.

"Не зря говорят: движение - жизнь. Больше двигаться, больше питаться. Естественно, соблюдение диеты. Это безукоризненно", - отметил Иван Пономарев, врач-хирург 1 хирургического отделения ГКБ Юдина.

Степан ждет не дождется, когда уже сможет вернуться к учебе. Он студент факультета геймдизайна. За время на больничной койке успел придумать компьютерную игру и теперь хочет ее создать. Главное - с надеждой на то, что безвыходных ситуаций не бывает.