В Москве представили архитектурные объекты — лауреаты конкурса "Московская реставрация"

Найти мозаичные иконы под штукатуркой, обновить сруб и восстановить витражи. Все это, и не только, под силу лауреатам конкурса "Московская реставрация". Лучшие специалисты восстанавливают архитектурные и культурные памятники, сохраняя важные детали. Какие объекты признаны лучшими в этом году?

Швейцарский домик графа Шереметева бережно восстановили по историческим чертежам Николая Бенуа, главного архитектора Петергофа. Он вдохновлялся горными шале - и здесь затейливо объединил альпийские и русские мотивы. Самой сложной для реставраторов оказалась работа с деревом: за полтора столетия основание второго этажа сруба практически сгнило.

"Чтобы заменить нижний окладной венец сруба, была сделана металлоконструкция, контур, за которую мы с помощью домкратов относительно кирпичной кладки поднимали сруб", - рассказал Алексей Жданов, главный архитектор проекта.

Отреставрировали деревянное крыльцо, лестницу, балконы, украшенные ажурной резьбой. Сергей Шереметев заказал этот летний домик для своей семьи. Здесь на втором этаже были жилые комнаты, где часто принимали гостей.

Однажды здесь был сам Александр III с женой Марией Фёдоровной и сыном Николаем. Сергей Шереметев дружил с императором с юности - они вместе служили на Балканах. Здесь высокий гость заглянул в комнаты детей графа, пообщался с ними и заглянул в учебники.

А на первом этаже располагалась баня, с ванной и прачечной. Интерьеры не сохранились: эту печку обнаружили не сразу - она была скрыта в стене. Спрятаны за слоями краски были и мозаичные иконы 19 века на фасадах зданий в Орлово-Давыдовском переулке. Эти изображения Святой Ольги и целителя Пантелеймона создавали в итальянской мастерской по особой технологии. 20 тысяч фрагментов цветного стекла, многие из которых не сохранились. Реставраторы два года ломали голову над тем, как восстановить мозаики в первозданном виде.

"В этих иконах использован уникальный материал - так называемая тянутая смальта, это тонкие палочки, вытянутые из больших блинов, которые расплавляются и с помощью инструментов вытягиваются в полоски. Важно было укрепить набор, чтобы он не посыпался в процессе эксплуатации, и в условиях мастерской это было сделано", - пояснила Ольга Лаврененко, мозаичист-реставратор.

Эти и другие уникальные проекты стали лауреатами конкурса "Московская реставрация", который проводится ежегодно уже 15 лет.

"Нам мало просто отреставрировать объект, привести в порядок предмет охраны, нужно вдохнуть в него новую жизнь, сделать так, чтобы при безусловном сохранении предмета охраны памятник в Москве жил жизнью 21 века", - отметил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Среди лучших проектов этого года - пять зданий ВДНХ. Например, павильон бывшей Литовской ССР, где позже располагалась экспозиция "Химия". Здесь воссоздали три уникальных витража, которые были полностью утрачены. Сотни кусочков стекла окрашивали по особой технологии, обжигая в печах.

"Конечно, смотрели архивные фотографии, смотрели видеосюжеты, для того чтобы не только геометрию и сюжет полностью повторить тот, который был у данных витражей, но еще и подобрать цветовую гамму и цветовую палитру", - рассказал Александр Тарасов, заместитель генерального директора ВДНХ.

На фасадах восстановили барельефы, которые долгие годы были заложены кирпичом. А на крышу вернули трёхметровую скульптуру колхозника и колхозницы. Скоро здесь откроется новое выставочное пространство.