Более половины жителей Украины готовы признать суверенитет России над освобожденными российской армией территориями ради прекращения боевых действий. Об этом сообщило в четверг, 18 декабря, пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Как отмечает спецслужба, многие украинцы, столкнувшись с гибелью или ранениями родных и близких, "начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи".

В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев — их количество постоянно растет, цитирует сообщение российской разведки ТАСС.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что "Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса", однако "наша позиция — что мы не готовы". Американские власти как авторы мирного плана урегулирования конфликта между Москвой и Киевом "ищут компромисс".

Что касается Крыма и Севастополя, президент Беларуси Александр Лукашенко указал, что украинцы фактически сами отдали полуостров России. Политик риторически поинтересовался: "Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?"