Москва поддержала Венесуэлу на фоне напряженности с США

Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса президента Николаса Мадуро.

Москва призывает к деэскалации обстановки и выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом, сообщили в МИД России, комментируя виток напряженности между Венесуэлой и США.

"Рассчитываем, что США не допустят роковой ошибки и удержатся от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом накалились после того, как американцы задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Американские власти имеют подозрения в якобы причастности танкера к транспортировке нефти из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. . В Венесуэле сочли захват танкера пиратством.