Уиткофф привез Трампу из России ящик красной икры

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, в очередной раз побывав в России, отвез своему руководителю Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом рассказали в четверг, 18 декабря, в региональном министерстве промышленности и торговли.

Как пояснили в ведомстве, Уиткофф отведал красной икры из Хабаровского края в московском ресторане перед тем, как отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Деликатес произвел на американского политика большое впечатление, поэтому Уиткоффу передали для президента США целый ящик красной икры, сообщает ТАСС.

В марте российский лидер Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу портрет кисти художника Никаса Сафронова. На полотне Трамп изображен во время покушения, совершенного во время предвыборной гонки в США. Источники отмечали, что американский лидер был "очень тронут" таким подарком.

В октябре подарок американскому лидеру сделал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он передал в качестве презента Дональду Трампу икону Николая Чудотворца, а первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп — ювелирное изделие в виде белорусских васильков.