"ТВ Центр" покажет "Итоги года с Владимиром Путиным"

Уже в пятницу - главное информационное событие - "Итоги года с Владимиром Путиным". Президент проведёт Прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещённом формате.

Число обращений уже превысило два миллиона. Граждан волнуют самые разные темы - от социальной политики до спецоперации. Задать вопрос может каждый - отправив сообщение на короткий номер или позвонив на горячую линию, а также через специальный сайт или приложение, соцсети и мессенджер МАКС. Без внимания не останется ни одно обращение.

Смотрите прямую трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным" завтра в полдень по московскому времени на телеканале "ТВ Центр".