Обвиняемый в нападении на школу в Подмосковье отправлен в СИЗО

Тверской суд Москвы санкционировал взятие под стражу подростка, которому предъявлено обвинение в вооруженном нападении на школу в подмосковном поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ). Об этом рассказали в пресс-службе суда в четверг, 18 декабря.

С ходатайством об аресте обвиняемого выступило следствие. Суд удовлетворил ходатайство и отправил подростка в следственный изолятор на два месяца, сообщает РИА Новости.

16 декабря подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на подмосковную школу, в которой учится. Охранник, попытавшийся остановить злоумышленника, получил в лицо струю из перцового баллончика, а затем — удар ножом. Затем преступник отправился на поиски конкретной учительницы. Не найдя ее, подросток набросился на мальчика — от полученный ранений ребенок скончался.

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что трагедия в школе в Горках-2 — это "ужасная, запредельная жестокость" не только для семьи убитого ребенка, но и для всего региона. Политик потребовал сделать все, чтобы подобное не повторилось.