Кремль призвал к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы

Россия отмечает нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы, считая его крайне опасным. Такое заявление сделал в четверг, 18 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, Венесуэла — это союзник и партнер России. В нынешней ситуации Москва поддерживает постоянный контакт с Каракасом, в том числе на высшем уровне.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия призывает все страны Латиноамериканского региона к сдержанности, чтобы избежать непредсказуемого развития ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Ранее российское Министерство внутренних дел подтвердило солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса президента Николаса Мадуро. Внешнеполитическое ведомство предостерегло Соединенные Штаты от роковой ошибки и "дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария".

Венесуэльские власти запросили заседание Совета Безопасности ООН, поскольку американский военный флот по-прежнему находится у берегов Боливарианской Республики. Посягательство американских властей на независимость и ресурсы Венесуэлы глава государства Николас Мадуро назвал возмутительным.