Песков объяснил, к чему приведет отказ Турции от С-400

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали судьбу российских ЗРК С-400, встретившись в Ашхабаде. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 России не была в повестке встречи лидеров двух государств.

Песков также отметил, что Москва не считает, что этот вопрос способен повлиять на российско-турецкие отношения, сообщает РИА Новости.

В начале ноября источники отмечали, что Турция готова пойти на компромисс по поводу С-400. Полностью отказываться от системы, как того требовал Вашингтон, Анкара не намерена, но может согласиться на создание технического совместного военного механизма для контроля за российскими системами.

Однако полтора месяца спустя появились публикации о стремлении турецких властей вернуть купленные у России зенитно-ракетные комплексы C-400, чтобы получить доступ к американским истребителям F-35 и снять санкции с турецкой оборонной промышленности. Утверждалось, будто эту тему обсуждали лидеры Турции и России на переговорах в Ашхабаде.