Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Завтра Новолуние в знаке, который вам очень близок по духу – в неутомимом, огненном Стрельце. Бронируйте билеты на новогодние каникулы - мир огромен, и он зовет вас!

Тельцы

Завтрашнее Новолуние - идеальный момент для планирования праздничного бюджета. Обсудите цели, наметьте маршруты, решите, что будет в мешке у дедушки Мороза.

Близнецы

Кажется, звезды готовят для вас романтический сюрприз! Новолуние в секторе партнерства - это шанс на обновление отношений или волшебный старт любовной истории.

Раки

Новолуние для вас - призыв позаботиться о себе перед праздничным марафоном! Растущая Луна поддержит любые идеи, которые сделают вас энергичнее и здоровее.

Львы

Новая Луна в родственном для вас Стрельце - время начинать креативные проекты, обновлять гардероб к праздникам, планировать развлечения. И, конечно, покупать подарки!

Девы

Новолуние - ваш добрый союзник: с его энергией вы сможете вдохновить свою семью на подготовку к Новому году. Подключайте детей, бабушек, дедушек, домашних животных.

Весы

Кажется, звезды готовят для вас насыщенный предпраздничный период. Новолуние активизирует поездки, переговоры - главное, успеть завершить дела до боя курантов.

Скорпионы

Представители этого знака знают цену деньгам и это новолуние дарит вам денежную удачу. Составьте список материальных целей на год или начните откладывать на свою мечту.

Стрельцы

Завтра Новолуние в вашем знаке - время загадывать желания, строить планы, начинать что-то важное для себя. Сделайте акцент на том, чего хочется вам, а не окружающим.

Козероги

Новолуние в предыдущем знаке поддержит ваш курс в тихую гавань. Продолжайте работу с психологом, медитации, ведение дневника, разговоры по душам.

Водолеи

Новолуние обещает новых друзей, интересные знакомства, рост подписчиков. Создавайте сообщества, начинайте совместные проекты, планируйте вечеринки.

Рыбы

Скромность, конечно, украшает, но не пора ли сменить украшения? Новая Луна в Стрельце обещает удачу на переговорах о повышении, собеседованиях, презентациях.