Собянин рассказал, как преобразилась Москва благодаря проекту "Чистое небо"

Больше 1350 километров воздушных линий убрали под землю в Москве за 10 лет. В рамках программы "Чистое небо". Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "МАКС".

В этом году работы прошли на Профсоюзной улице. А также на проспекте 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, на проспекте Академика Сахарова, на территории "Лужников".

Помимо эстетического эффекта, у проекта есть важная практическая польза. Так, кабели защищены от капризов погоды. А доступ к ним для ремонта и подключения новых линий гораздо удобнее. Расширяются и возможности для оказания экстренной помощи. Санитарные вертолёты могут приземлиться даже на узких улицах.