ФСБ пресекла работу нелегальных каналов связи

Сотрудники ФСБ пресекли работу нелегальных каналов связи, которые украинские спецслужбы использовали для вербовки и вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность.

В 12 регионах задержаны 19 человек. За денежное вознаграждение подозреваемые пополняли баланс и обеспечивали работу специальных сим-боксов. С их помощью телефонные мошенники меняли зарубежные номера на российские, когда звонили нашим гражданам из-за границы.

Во время обыска изъяты более 40 боксов, свыше 9 тысяч сим-карт и чипов, которые использовали в противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.