ЦБ будет взыскивать убытки с европейских банков

Банк России опубликовал сообщение, в котором говорится о продолжающихся попытках властей Евросоюза незаконно изъять и использовать российские активы.

ЦБ, сказано в тексте, намерен обеспечить защиту своих интересов. И будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов. При этом будет учитываться еще и упущенная выгода.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план предоставления киевскому режиму репарационного кредита за счет замороженных российских активов несет немало финансовых и экономических рисков. Власти Бельгии по-прежнему резко протестуют против экспроприации указанных активов, опасаясь последствий.