Маргарита Симоньян сделала полное боли признание: "Моих детей пришлось реанимировать"

Маргарита Симоньян обратилась к женщинам после трагедии блогера Аиши. Звезда соцсетей решила рожать дома, и в итоге ее ребенок погиб, едва появившись на свет. Глава RT поделилась своей историей, чтобы еще раз напомнить, как даже самые легкие для матери роды могут обернуться смертью младенца.

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. <…> Мне повезло, я рожаю безболезненно, и не я одна — так редко, но бывает. Поэтому мне действительно никто в это время не нужен, и я нахожусь в настроении и состоянии первоклассницы, которой доверили звенеть колокольчиком на линейке первого звонка. Но! Сразу после безоблачных родов — первого и второго моих детей пришлось реанимировать", — написала Симоньян в личном Telegram-канале.

По словам Маргариты, ее дети не задышали сами. Если бы рядом не было опытных врачей и необходимого оборудования, дети погибли бы. "Никто не знает, почему так получилось при таких легких родах. У моих врачей есть множество версий — от критического сужения таза до двойного обвития пуповиной", — призналась журналистка.

Симоньян уверяет, что никакие практики, курсы, роды в воду и прочее не гарантируют безопасность ребенка. Маргарита призвала женщин отказаться от ставших такими модными домашних родов, ведь они связаны с огромными рисками как для матери, так и для ребенка.

"Пожалуйста, готовьтесь к родам где хотите, раз уж коучам нужно на вас зарабатывать, а вам не хватает советов матери и рожавших подруг. Но рожайте там, где вас и ребенка смогут спасти, если что-то пойдет не по плану, как это слишком часто случается", — обратилась Симоньян к будущим мамочкам.