ВС России пресекли попытки прорыва штурмовых групп ВСУ на северные окраины Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Противник потерял 42 боевика и 14 единиц военной техники, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение частей противника, окруженного в микрорайонах "Восточный" и "Западный" Димитрова в ДНР. Российские войска ведут зачистку населенных пунктов Родинское и Светлое от разрозненных групп ВСУ.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые работали на ВСУ. Кроме того, нанесены удары по цехам сборки ударных беспилотников и складам, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.