Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон, с 1 сентября 2026 года позволяющий российским гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, передает РИА Новости.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, закон важен как для страдающих игровой зависимостью, так и для их близких.

Уточняется, что самозапрет можно будет установить на участие в деятельности букмекерских контор, тотализаторов, казино, залов игровых автоматов. Для этого необходимо направить заявление в единый регулятор азартных игр.

Срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, само заявление не может быть отозвано.