Стела в Купянске, возле которой глава киевского режима снимал свое "победное" видео, находится в полутора километрах от кладбища. Украинскому лидеру ближе до погоста, чем до города, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 12 декабря Зеленский снял видео якобы возле стелы на въезде в Купянск. Однако Купянск был освобожден 20 ноября российским войсками. Город был и остается под контролем ВС России, изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что эта точка у стелы находится под постоянным огневым контролем российских бойцов – так что пытавшиеся повторить "подвиг" Зеленского две украинские девушки чудом избежали гибели от дронов. Все подтверждает, что это была очередная постановочная акция Банковой. Цель - пустить пыль в глаза своим спонсорам, передает ТАСС.