Друзья Долиной бьют тревогу: Лариса пропала, телефон заблокирован

Верховный суд 16 декабря огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Поклонники певицы гадают, где же теперь будет жить Лариса Александровна. Как оказалось, у исполнительницы хита "Погода в доме" не так много недвижимости: небольшая квартира в Лефортово, да дача под Москвой. Но в проданной квартире живет Лариса Александровна не одна, а с дочкой и внучкой. В Лефортово им точно не разместиться, ездить на работу с дачи — не удобно.

Руку помощи Долиной протянула ее приятельница Вера Сотникова. Актриса пригласила певицу пожить в ее небольшом доме. Вот только звезда кино не может дозвониться до Ларисы Александровны. После оглашения решения Верховного суда Долина пришла на новогодний концерт, но спешно покинула зал после выступления. С тех пор певицу не видели. Ее телефон заблокирован.

"Лариса, дорогая! Куда написать? Как тебя найти? Как поддержать?" — бьет тревогу Сотникова.

По словам актрисы, она приехала с гастролей и увидела, какую травлю устроили Долиной. Артистка считает, что это бесчеловечно. "Лариса, если что... приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров", — написала на своей странице в соцсети Сотникова.

Актриса просит, чтобы Долина или ее помощники вышли на связь. Ситникова уверяет, что искренне хочет поддержать коллегу. "Обниму тебя, выпьем вина и начнем все с начала. Поверь, прошу. Это искреннее предложение. Попробую дозвониться до твоего директора", — отметила Вера Михайловна.