Наступление ВС России в Гуляйполе идет одновременно с трех направлений

К опорным пунктам ВСУ в Гуляйполе штурмовики прорываются где пешими группами, где на мотоциклах. С воздуха эти небольшие мобильные отряды прикрывают беспилотники. Если оператор засекает огневую точку противника, то сразу отправляет дрон в пике. Теперь, когда пулемет (а нарваться на него - самое опасное, что может быть в стрелковом бою) подавлен, разведчики начинают атаку. И загоняют националистов в закоулки блиндажей.

Наступление в Гуляйполе идет одновременно с юга, востока и севера. Единственная дорога в тыл - то есть на запад - под полным контролем российской артиллерии. Выйти под огнем гаубиц, "Градов" и полевых орудий у националистов шансов почти нет. Как не осталось и пространства для маневров. Тем более ротации. Бандеровцы выбиты из многоэтажек. Откатились в частный сектор. А он как на ладони. В итоге оборона ВСУ в городе превратилась в хаотичную беготню из подвала в подвал.

И хотя штурм продолжается, военные говорят - от фортификаций ВСУ в Гуляйполе осталось одно название. Город в низине. Уничтожить последние очаги сопротивления - дело ближайших дней. Тем более, что у России на этом направлении 10-кратное превосходство в воздухе. Только накануне, как выяснила разведка, после авианалета противник потерял убитыми более 50 человек.

Снабжение тылов ВСУ с передним краем прервано. Боевики буквально доедают последние крошки. ВСУ практически полностью потеряли контроль над Степногорском. Он на 90 процентов в руках российских штурмовиков. В Димитрове идет ликвидация последних и разрозненных очагов. Собственно, это уже финал операции - зачистка. За ВСУ остались только два "пятачка". Бывший гостиничный комплекс "Монро" в центре и торговый комплекс "АТБ". Но в любом случае из этих котлов остатки националистов уже не выйдут.