Владимир Путин позвонил пятилетнему мальчику, желание которого исполнил

Тимур Рясной – человек хотя пока и маленький, но очень серьезный. Перед первым рабочим днем в роли инспектора ДПС не волнуется. Приехал на службу подготовленным – со своим жезлом, который подарила мама.

Майор Павел Мельников поприветствовал своего юного напарника и предложил для начала показать ему Москву – в столице Тимур раньше не бывал. Автомобиль проследовал по Кремлевской набережной, мимо памятника князю Владимиру и Боровицких ворот.

Дома, в Югре, Тимур ходит в сад и подготовительную школу. Увлекается робототехникой и помогает маме готовить. Но манит его одна профессия – мальчик мечтает стать инспектором: "Они крутые! Защищают добрых, а бандитов арестовывают".

Юный инспектор признался майору Мельникову, что знает, кто исполнил его мечту стать инспектором ДПС: "А я знаю, кто вам сказал это сделать – Путин!"

Первый рабочий день Тимура в качестве инспектора ДПС закончился в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. В музее Госавтоинспекции юного сотрудника встретили овациями. Тимур ко всем экспонатам подходит со знанием дела – все-таки целый день проработал на выезде и теперь с легкостью разбирается, как правильно переключать светофоры и регулировать дорожное движение.

Но главным впечатлением для гостя из Югры стал, конечно, звонок президента. Еще в начале декабря Владимир Путин выбрал три шара с новогодними желаниями детей. Среди них была и мечта пятилетнего Тимура.

В телефонном разговоре глава государства похвалил Тимура за выбор будущей профессии, подтвердив, что работа инспектора ДПС очень важна. Владимир Путин поздравил мальчика с наступающим Новым годом. Узнав, что от Деда Мороза Тимур ждет в подарок санки, президент напомнил о правилах безопасности: "Имей в виду, что те навыки, которые ты получил сейчас в Москве, нужно применять, когда будешь кататься на санках. Ни в коем случае не выскакивай на проезжую часть!"

Самое главное в детстве – это моменты счастья, яркие эмоции и мечты, которые обязательно должны сбываться. В родной город Тимур вернется в звании юного инспектора движения России. Для него даже провели специальную церемонию посвящения! Тимур, в свою очередь, подготовил подарок для президента, а вот какой – он оставил в тайне.