Младенец-богатырь весом больше 6 кг родился в Иркутске

Сай-Суу Саая только что вернулась из роддома. На свет появился ее третий сын Самир. Рост младенца при рождении – 60 сантиметров, вес – 6 килограммов 80 граммов.

Счастливая мама – ростом всего 155 сантиметров – рассказывает: ничто не указывало на то, что родится богатырь. Живот не был огромный – тяжелый, но не более того. Главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова подтвердила: "Современная медицина развивается, но с точностью предсказать такие крупные массы не представляется возможным, потому что современные аппараты УЗИ не позволяют четко рассчитать массу плода".

Шесть килограммов – это примерный вес четырехмесячного малыша, а тут – новорожденный. Старший и средний сыновья Сай-Суу тоже родились немаленькими: 4,2 кг и 4,8 кг. Родители логично предполагали, что младший ребенок будет крупней, но настолько!..

Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Перед началом операции между врачами перинатального центра даже разгорелся спор, сколько в итоге будет весить новый богатырь. Не угадал никто. Ближе всех к истине была мама, но и та ошиблась на полкило: "У меня написано в выписке, что кесарево сечение, показания – "Гигантский плод". У меня у старших в выписке написано "Крупный плод".

Врачи Иркутского перинатального центра рассказали, что крупные дети весом более 5 килограммов у них появляются на свет два-три раза в год. Рождение малыша тяжелее 6 килограммов в последний раз было зафиксировано три года назад.

Пока Сай-Суу еще не хватает сил, чтобы ухаживать за третьим сыном. Днем помогают старшие дети, а вечером, вернувшись с работы, присоединяется папа. В роддоме при выписке дали строгий наказ: троих богатырей супруги уже родили, теперь непременно нужна принцесса.