Глава СВР назвал препятствие мирному урегулированию на Украине

Главное препятствие установлению мира на Украине назвал директор Службы внешней разведки России. Как заявил Сергей Нарышкин, настанет день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно обороняться.

ВСУ вынуждены будут сдаться. И тогда уже никто не сможет помешать мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркнул Нарышкин в интервью агентству ТАСС.

Президент России Владимир Путин днем ранее заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что российские вооруженные силы уверенно продвигаются вперед. ВС России, по словам Путина, перемалывают даже элитные украинские соединения, в том числе подготовленные на Западе.