Транспортный коллапс произошел в Иркутской области. Из-за сильнейшего снегопада - девятибалльные пробки, передает "ТВ Центр".

Многокилометровые дорожные заторы на федеральной трассе "Байкал". С 45 по 100 километр ограничено движение для большегрузов и автобусов. Сильно осложняют ситуацию множественные аварии. В трех массовых ДТП в регионе, по последним данным, пострадали 19 человек. Дорожные службы не успевают расчищать магистрали. За лопаты вынуждены браться сами водители.

На опасных перевалах сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева. Снегопад парализовал и движение на Култукском тракте. Там также множественные аварии. Из-за непогоды в некоторых районах Иркутска отключили электричество. С перебоями работает и воздушная гавань. Часть рейсов отменены, часть задержаны.