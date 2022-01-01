Зеленский рассказал, как Байден не пускал Украину в НАТО

Экс-президент США Джо Байден еще в феврале 2022 года, до начала специальной военной операции, прямо заявил Владимиру Зеленскому, что Украина не войдет в НАТО. Слова главы киевского режима приводит Telegram-канал "Политика Страны".

Как заявил Зеленский, он поднимал это вопрос с самого первого диалога с Байденом. Он объяснял занимавшему в то время Овальный кабинет политику, что вступление в альянс внесено в украинскую конституцию - это, якобы, гарантии безопасности государства.

Байден, по словам Зеленского, сказал прямо – Украины в НАТО не будет. Также, когда украинский лидер поднимал вопрос украинского членства в альянсе в беседах с чиновниками Белого дома, те только улыбались.