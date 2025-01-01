ВС России освободили более 300 населенных пунктов в 2025 году

Российские Вооруженные силы освободили более 300 населенных пунктов в 2025 году, под контроль России перешло свыше 6300 квадратных метров территории, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, которого цитирует ТАСС.

Герасимов добавил, что на курском направлении потери ВСУ составили свыше 76 тысяч наиболее подготовленных военных Украины и иностранных наемников.

Также глава Генштаба сообщил, что ВС России развивают наступление на краснолиманском направлении, в городе Красный Лиман ведутся уличные бои.

Ежемесячно на Украине дезертируют более 160 тысяч военнослужащих, а количество мобилизуемых снизилось с 28 до 14 тысяч, уточнил Герасимов.