Генштаб назвал коллективный Запад источником угроз безопасности России

Коллективный Запад является основным источником роста угрозы безопасности. Он не отказывается от своей цели – нанести России стратегическое поражение в СВО за счет поддержки военного потенциала Украины, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Герасимов подчеркнул: военно-политическая обстановка в мире характеризуется усилением глобальной конкуренции и эскалацией международной напряженности. В заявлениях некоторых европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий. Они рассчитывают таким образом истощить Россию и подготовить силы альянса к неизбежному прямому противостоянию с Россией.

В то же время, отметил начальник Генштаба, Россия решительно отстаивает свои национальные интересы, в том числе в ходе СВО. Это привело к серьезным геополитическим изменениям. В частности, значительно вырос авторитет международных организаций – таких как БРИКС, ШОС и ОДКБ. Они закрепляют в современном мире многополярность, которая уже стала реальностью.